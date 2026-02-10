Montlebon

Séance de tir à l’arc

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Participez à une séance d’initiation au tir à l’arc organisée dans le cadre Gardot 4 saisons . Animation réservé aux enfants de 8 à 15 ans. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com

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English : Séance de tir à l’arc

L’événement Séance de tir à l’arc Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER