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Séance de tir à l’arc Montlebon

Séance de tir à l’arc Montlebon mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Montlebon

Séance de tir à l’arc

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Participez à une séance d’initiation au tir à l’arc organisée dans le cadre Gardot 4 saisons . Animation réservé aux enfants de 8 à 15 ans. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.   .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Séance de tir à l’arc

L’événement Séance de tir à l’arc Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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