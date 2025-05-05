Rando VTT et pédestre Mur-de-Barrez
Rando VTT et pédestre Mur-de-Barrez samedi 18 juillet 2026.
Mur-de-Barrez
Rando VTT et pédestre
Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
VTT sans repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
2 parcours VTT et 2 parcours pédestres autour de Mur-de-Barrez, venez partager un beau moment sportif et convivial !
Organisé par le Comité des fêtes dans le cadre de la fête de Mur-de-Barrez.
Parcours VTT inscription à partir de 7h30, départ 8h30 au parc de la Corette.
26 km D+520 m
45 km D+1100m
Parcours pédestres inscription à partir de 8h30, départ 9h au parc de la Corette.
7 km D+ 350m
13 km D+ 50m
Avec ravito sur les parcours et à l’arrivée Buvette et Repas. 10 .
Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 82 22 23 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 mountain bike trails and 2 hiking trails around Mur-de-Barrez—come join us for a fun, friendly outdoor adventure!
L’événement Rando VTT et pédestre Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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