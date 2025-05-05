Mur-de-Barrez

Rando VTT et pédestre

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

VTT sans repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

2 parcours VTT et 2 parcours pédestres autour de Mur-de-Barrez, venez partager un beau moment sportif et convivial !

Organisé par le Comité des fêtes dans le cadre de la fête de Mur-de-Barrez.

Parcours VTT inscription à partir de 7h30, départ 8h30 au parc de la Corette.

26 km D+520 m

45 km D+1100m

Parcours pédestres inscription à partir de 8h30, départ 9h au parc de la Corette.

7 km D+ 350m

13 km D+ 50m

Avec ravito sur les parcours et à l’arrivée Buvette et Repas. 10 .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 82 22 23 47

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English :

2 mountain bike trails and 2 hiking trails around Mur-de-Barrez—come join us for a fun, friendly outdoor adventure!

L’événement Rando VTT et pédestre Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)