Randonnée à cheval niveau débutant Rue de la Seignette Malbuisson
mardi 7 juillet 2026 · Rue de la Seignette · Malbuisson
Informations pratiques
Malbuisson
Randonnée à cheval niveau débutant
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Promenade à cheval pour des cavaliers débutants.
Organisées par le Ranch de la Seignette.
Sur réservation
D’autres créneaux sont disponibles sur demande .
Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée à cheval niveau débutant Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Malbuisson (Doubs)
- Initiation à l’aquarelle Mairie Malbuisson 13 juillet 2026
- Exposition Aquarelle Mairie Malbuisson 13 juillet 2026
- Les Rencontres Estivales Devant l’office de tourisme Malbuisson 13 juillet 2026
- Concert Art en Chapelles C. et F. Klingelschmitt Malbuisson 13 août 2026
- Mal’beach party Les Buissonnières Malbuisson 15 août 2026