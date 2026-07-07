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AGENDA · Malbuisson

Randonnée à cheval niveau débutant Rue de la Seignette Malbuisson

mardi 7 juillet 2026 · Rue de la Seignette · Malbuisson

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Seignette
Adresse
Ranch de la Seignette
Ville
25160 Malbuisson
Département
Doubs
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Malbuisson

Randonnée à cheval niveau débutant

Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson Doubs

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Promenade à cheval pour des cavaliers débutants.
Organisées par le Ranch de la Seignette.
Sur réservation
D’autres créneaux sont disponibles sur demande   .

Rue de la Seignette Ranch de la Seignette Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 45 85 28 

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English :

L’événement Randonnée à cheval niveau débutant Malbuisson a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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