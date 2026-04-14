Randonnée à la découverte des arbres et du bocage, Salle des 3 îles, Indre

Randonnée à la découverte des arbres et du bocage Samedi 25 avril, 09h30 Salle des 3 îles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Samedi 25 avril (9h30-12h30), partez pour 8 km de marche à la découverte des paysages bocagers des marais de la Loire au départ de la salle des 3 îles (Indre). Encadrée par l’association Air et détente, cette boucle vers les marais de la Pelousière, entre Indre et Saint-Herblain, sera rythmée par des pauses d’observation des paysages et de la biodiversité bocagère avec le CIVAM, du rôle écologique des Vaches nantaises qui pâturent dans le marais avec l’Étable Nantaise.

Co-organisation Nantes Métropole et Villes de Saint-Herblain et Indre

Salle des 3 îles 5 Rue des chaintres 44610 Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/randonnee-arbres-et-bocage »}]

Venez randonner dans les marais de la Loire et découvrir les arbres et vaches qui y pâturent.