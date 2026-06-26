Ingrannes

Randonnée accompagnée, 3 jours avec un âne, SPECIALE FAMILLE avec enfant

19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes Loiret

Tarif : 350 – 350 – EUR

350

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Randonnées avec un âne, accompagnée par une animatrice

Vous avez envie de tenter l’aventure avec un âne et vos enfants, mais n’osez pas … nous vous proposons de le faire avec nous sur 3 jours.

En étoile et itinérance depuis Ingrannes, encadrés par l’anière, vous vivez votre randonnée avec votre âne.

Idéal pour débuter la rando avec des grandes oreilles et vos enfants. Vous aurez tous les conseils nécessaires aide au départ, lecture de carte, apprendre à mener son compagnon, le bâter, etc. Animatrice de randonnée, l’anière vous accueille pour cette rando spéciale famille, les enfants doivent pouvoir marcher entre 8 et 12 km. Seuls les 3-5 ans peuvent monter sur le dos l’âne. Chaque famille a son âne et le gère.

En pension complète, avec nuit sous toile et/ou en gîte, tout est prévu !

Le départ assuré des 3 personnes. 350 .

19 route de Fay-aux-Loges Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 39 92 70 contact@abacvloiret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hikes with a donkey, led by a guide

L’événement Randonnée accompagnée, 3 jours avec un âne, SPECIALE FAMILLE avec enfant Ingrannes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS