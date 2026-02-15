Journées européennes du patrimoine à l’Arboretum Ingrannes

Journées européennes du patrimoine à l’Arboretum

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-09-19

L’Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire des espèces botaniques menacées. Il préserve notre patrimoine naturel en danger. Visite libre à tarif unique.

Sur le thème 2026 du Patrimoine en Danger .

L’Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire des espèces botaniques menacées. Il préserve notre patrimoine naturel en danger.

Venez le découvrir tout décoré de ses tapis de bruyères. Pour les Journées du Patrimoine, l’entrée est à tarif unique. .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

The Arboretum des Grandes Bruyères is a conservatory for endangered botanical species. It preserves our endangered natural heritage. Free visit at one price.

