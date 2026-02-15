Journées européennes du patrimoine à l’Arboretum Ingrannes
Journées européennes du patrimoine à l’Arboretum Ingrannes samedi 19 septembre 2026.
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L'Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire des espèces botaniques menacées. Il préserve notre patrimoine naturel en danger. Visite libre à tarif unique.
Sur le thème 2026 du Patrimoine en Danger .
Sur le thème 2026 du Patrimoine en Danger .
L’Arboretum des Grandes Bruyères est un conservatoire des espèces botaniques menacées. Il préserve notre patrimoine naturel en danger.
Venez le découvrir tout décoré de ses tapis de bruyères. Pour les Journées du Patrimoine, l’entrée est à tarif unique. .
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
The Arboretum des Grandes Bruyères is a conservatory for endangered botanical species. It preserves our endangered natural heritage. Free visit at one price.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’Arboretum Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS