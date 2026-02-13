Bain de forêt Ingrannes

Bain de forêt

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Vivez une immersion sensorielle au coeur de l’Arboretum. Avec une sylvothérapeute, ressentez le bruissement du vent dans les ramages, l’odeur de l’humus dans les sous-bois, la caresse du soleil du soir sur le visage…

Tous vos sens sont en éveil pour cette découverte en pleine conscience.

Visites en pleine conscience

Après le succès de son premier Bain de Forêt à l’Arboretum des Grandes Bruyères, Francine BATSERE (Petits pas vers Soi) revient cette année pour deux nouvelles visites en pleine conscience.

Vivez une immersion sensorielle au cœur de l’Arboretum. Avec une sylvothérapeute et sophrologue diplômée, étonnez-vous à ressentir le bruissement du vent dans les ramages, l’odeur de l’humus dans les sous-bois, la caresse du soleil du soir sur votre visage… Tous vos sens sont en éveil pour cette découverte atypique du parc, ses arbres et ses paysages, en pleine conscience.

Deux départs 17h et 19h

Réservation obligatoire 20 .

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

English :

Experience a sensory immersion in the heart of the Arboretum. With a sylvotherapist, feel the rustle of the wind in the antlers, the smell of humus in the undergrowth, the caress of the evening sun on your face?

All your senses are awakened for this mindful discovery.

