Les Roses anciennes Ingrannes
Ingrannes Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
2026-06-13
Visite guidée à 15h avec un spécialiste, sur la Route de la Rose du Loiret
Grimpants, buissonants, arbustifs, à fleurs simple, semi-doubles, doubles, les 800 rosiers anciens s’épanouissent dans tout l’Arboretum.
Grimpants, buissonnants, arbustifs, à fleurs simple, semi-doubles, doubles, venez découvrir des variétés oubliées et des grands classiques du genre, ainsi que des rosiers d’exception ! Sur la Route de la Rose du Loiret, accompagné d’un spécialiste, apprenez leurs histoires, leurs spécificités et l’entretien dont elles ont besoin.
Réservation conseillée 20 .
Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
Guided tour at 3pm with a specialist, on the Route de la Rose du Loiret
Climbing, bushy, shrubby, with single, semi-double or double flowers, the 800 old roses bloom in the whole Arboretum.
