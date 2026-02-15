Les Roses anciennes

Ingrannes Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Visite guidée à 15h avec un spécialiste, sur la Route de la Rose du Loiret

Grimpants, buissonants, arbustifs, à fleurs simple, semi-doubles, doubles, les 800 rosiers anciens s’épanouissent dans tout l’Arboretum.

Visite guidée à 15h avec un spécialiste, Guy THENOT

Grimpants, buissonnants, arbustifs, à fleurs simple, semi-doubles, doubles, venez découvrir des variétés oubliées et des grands classiques du genre, ainsi que des rosiers d’exception ! Sur la Route de la Rose du Loiret, accompagné d’un spécialiste, apprenez leurs histoires, leurs spécificités et l’entretien dont elles ont besoin.

Réservation conseillée 20 .

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour at 3pm with a specialist, on the Route de la Rose du Loiret

Climbing, bushy, shrubby, with single, semi-double or double flowers, the 800 old roses bloom in the whole Arboretum.

L’événement Les Roses anciennes Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-25 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS