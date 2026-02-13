Sillages Botaniques Ingrannes
Exposition, démonstration, dédicaces de 17h à 22h
L’artiste Dudillieu Arts réinterprète la visite du parc au travers de ses dessins. Portez avec lui un nouveau regard sur l’Arboretum et partagez des Instants croqués .
L’artiste Dudillieu Arts pose son stylo et ses aquarelles à l’Arboretum pendant cette Belle Soirée d’été. Le trait de son crayon suit et s’égare dans les allées des jardins. Au travers de ses oeuvres, il réinterprète la visite du parc et vous amène à y porter un nouveau regard.
Partagez avec lui quelques ”Instants croqués”…
Petite restauration sur place 12.5 .
Chemin de la Grande Bruyère, 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
Creative strolling at 8pm, with Marie BANDINI
On a balmy summer’s evening, we invite you to join us for a unique creative promenade. Guided by a writer, ignite poetic fireworks in your imagination and invent your own haikus.
