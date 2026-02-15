Insectes auxiliaires de nos jardins Ingrannes

Insectes auxiliaires de nos jardins

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

2026-09-05

Une journée pour vous initier au jardinage avec les insectes ! Apprenez à reconnaître et favoriser naturellement vos alliés, pour lutter efficacement contre les nuisibles.

L’Arboretum est depuis toujours entretenu sans aucun produit chimique de synthèse. Sa très riche biodiversité entomologique a trouvé son équilibre tout en respectant l’exigence de beauté des parterres et paysages.

Durant cette journée mêlant théorie et pratique, menée par le responsable du Laboratoire d'Eco-entomologie d'Orléans, en charge de l'inventaire entomologique de l'Arboretum depuis 15 ans, initiez-vous au jardinage avec les insectes ! Apprenez à reconnaître et favoriser naturellement vos alliés, pour lutter efficacement contre les nuisibles.

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

A day to learn about gardening with insects! Learn how to recognize and encourage your natural allies, to fight pests effectively.

