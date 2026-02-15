Insectes auxiliaires de nos jardins Ingrannes
Insectes auxiliaires de nos jardins Ingrannes samedi 5 septembre 2026.
Insectes auxiliaires de nos jardins
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret
Tarif : 55 – 55 – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Une journée pour vous initier au jardinage avec les insectes ! Apprenez à reconnaître et favoriser naturellement vos alliés, pour lutter efficacement contre les nuisibles.
L’Arboretum est depuis toujours entretenu sans aucun produit chimique de synthèse. Sa très riche biodiversité entomologique a trouvé son équilibre tout en respectant l’exigence de beauté des parterres et paysages.
Durant cette journée mêlant théorie et pratique, menée par le responsable du Laboratoire d’Eco-entomologie d’Orléans, en charge de l’inventaire entomologique de l’Arboretum depuis 15 ans, initiez-vous au jardinage avec les insectes ! Apprenez à reconnaître et favoriser naturellement vos alliés, pour lutter efficacement contre les nuisibles. 55 .
Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org
English :
A day to learn about gardening with insects! Learn how to recognize and encourage your natural allies, to fight pests effectively.
L’événement Insectes auxiliaires de nos jardins Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-15 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS