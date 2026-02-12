Belles soirées d’été

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-14

Parce qu’en été les heures s’allongent et les lumières du soir ensorcellent les paysages, venez flâner dans les allées de l’Arboretum jusqu’au coucher du soleil. Animations et petite restauration selon les soirs.

En été, les soirées sont longues et délicieusement chaudes. Elles invitent à la lenteur et la contemplation. Profitez de l’été et venez flâner dans les allées de l’Arboretum jusqu’à 22h en prélude du 14 juillet (dernière entrée à 21h) et jusqu’à 21h autour du 15 août (dernière entrée à 20h).

Vous pourrez entrer dans les Sillages Botaniques de Dudillieu Arts le 13 juillet et prendre un Bain de Forêt le 15 août (sur réservation). Une petite restauration (selon les soirs) et des ambiances zen vous attendent également pour déconnecter au maximum. 12.5 .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Because in summer the hours grow longer and the evening light bewitches the landscape, come and stroll through the alleys of the Arboretum until 9pm. Last admission at 8pm.

L’événement Belles soirées d’été Ingrannes a été mis à jour le 2026-02-12 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS