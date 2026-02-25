Ateliers photos de jardins niveau débutant Ingrannes

Ateliers photos de jardins niveau débutant

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

À 9h ou 15h le 25 mai, ou 15h le 12 octobre, avec Marie BANDINI, photographe.

Au milieu d’un jardin paysager Remarquable, initiez-vous à la photographie de jardin cadrage, lumière, réglages… Apprenez les grandes méthodes et les petits trucs et astuces pour rendre vos photos uniques.

À 9h ou 15h le 25 mai, ou 15h le 12 octobre, avec Marie BANDINI, adapté aux photographes débutants.

Deux créneaux horaires pour des groupes plus petits et une meilleure qualité d’atelier.

Les promenades dans l’Arboretum vous émerveillent. Vous cherchez à traduire les émotions qu’elles vous procurent dans vos photos. Accompagnés et coachés par la photographe Marie BANDINI, apprenez les grandes méthodes et les petits trucs et astuces pour y parvenir. Entre les belles perspectives paysagères et les délicats détails floraux, initiez-vous à la photographie de jardin cadrage, lumière, réglages… pour rendre vos photos uniques !

Apportez votre propre appareil-photo ou votre téléphone.

Durée 3h30 Réservation obligatoire 12.5 .

Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 57 28 24 contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

