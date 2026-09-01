RANDONNÉE ANNUELLE CYCLOSPORTIVE LA SEYSSOISE SALLE DES FÊTES Seysses

Informations pratiques

Seysses

RANDONNÉE ANNUELLE CYCLOSPORTIVE LA SEYSSOISE

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:45:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Avis aux passionnés de la petite reine, la randonnée cyclotouriste du Seysses Vélo Club arrive cette année sous la dénomination La Seyssoise .

Cet événement est ouvert à tous, licenciés comme non-licenciés, et propose plusieurs parcours accessibles pour tous les niveaux.

Que vous soyez cycliste aguerri ou amateur du dimanche, vous trouverez votre bonheur parmi les cinq parcours proposés, allant de 30 à 150 kilomètres, à travers la campagne du sud toulousain.

Au programme de jolies routes vallonnées, des villages typiques d’Occitanie, une ambiance conviviale et un point de ravitaillement bien garni à Lahage.

La Seyssoise, c’est plus qu’une randonnée, c’est une matinée de plaisir à vélo, où l’on prend le temps de pédaler ensemble et de profiter du paysage ou aussi pour ceux qui le souhaitent une façon de rouler plus sportive.

Rendez vous à partir de 7h30 à la salle des fêtes chemin des Boulbènes à Seysses.

Départs entre 7h45 et 9h30.

Gratuit pour les Seyssois et licenciés FFCT, sinon 3€ de participation. 3 .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 communication@mairie-seysses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Calling all cycling enthusiasts: the Seysses Vélo Club’s cycling tour is back this year under the name “La Seyssoise.”

This event is open to everyone—licensed and unlicensed riders alike—and offers several routes suitable for all skill levels.

L’événement RANDONNÉE ANNUELLE CYCLOSPORTIVE LA SEYSSOISE Seysses a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE