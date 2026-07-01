Informations pratiques

Villefranche-de-Panat

Randonnée au crépuscule

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Départ à 17h de la plage du Mayrac pour une boucle de 10.5 km et 160 m de dénivelé. Apéritif à l’arrivée et repas animés. Inscription obligatoire au 06 03 35 78 20.

La randonnée, ouverte à tous, amenèra les marcheurs sur les hauteurs du Lac de Villefranche-de-Panat par des sentiers balisés avec une vue imprenable sur le Lévézou et la Tour de Peyrebrune.

Inscriptions obligatoires avec le règlement de 20€

Limité à 200 personnes

Chaque participant devra apporter son propre gobelet

Inscriptions avant le 20 juillet 21h

Inscriptions et règlement auprès de PACAP point d’accueil de Villefranche-de-Panat et Courir en Lévézou au 06 03 35 78 20 20 .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 03 35 78 20

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English :

Departure at 5:00 p.m. from Mayrac Beach for a 10.5 km loop with 160 m of elevation gain. Aperitif upon arrival and lively meals. Registration required at 06 03 35 78 20.

L’événement Randonnée au crépuscule Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)