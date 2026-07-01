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AGENDA · Villefranche-de-Panat

Randonnée au crépuscule Villefranche-de-Panat

mardi 21 juillet 2026 · Villefranche-de-Panat

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Ville
12430 Villefranche-de-Panat
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Villefranche-de-Panat

Randonnée au crépuscule

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Départ à 17h de la plage du Mayrac pour une boucle de 10.5 km et 160 m de dénivelé. Apéritif à l’arrivée et repas animés. Inscription obligatoire au 06 03 35 78 20.
La randonnée, ouverte à tous, amenèra les marcheurs sur les hauteurs du Lac de Villefranche-de-Panat par des sentiers balisés avec une vue imprenable sur le Lévézou et la Tour de Peyrebrune.
Inscriptions obligatoires avec le règlement de 20€
Limité à 200 personnes
Chaque participant devra apporter son propre gobelet
Inscriptions avant le 20 juillet 21h
Inscriptions et règlement auprès de PACAP point d’accueil de Villefranche-de-Panat et Courir en Lévézou au 06 03 35 78 20 20  .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie +33 6 03 35 78 20 

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English :

Departure at 5:00 p.m. from Mayrac Beach for a 10.5 km loop with 160 m of elevation gain. Aperitif upon arrival and lively meals. Registration required at 06 03 35 78 20.

L’événement Randonnée au crépuscule Villefranche-de-Panat a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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