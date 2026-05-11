Noizay

Randonnée au soleil couchant

50 D1 Noizay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La section gym de l’association ASCN organise une randonnée au soleil couchant le vendredi 5 juin 2026.

L’association sportive et culturelle de Noizay organise une randonnée d’environ 10 kilomètres.

Départ le vendredi 05 juin 2026 à 19h30, à la salle des fêtes de Noizay.

Inscriptions à partir de 19h.

Tarif 5€. 5 .

50 D1 Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 11 06 contact@mairiedenoizay.fr

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English : Hike at sunset

The ASCN Association’s gymnastics section is organizing a sunset hike on Friday, June 5, 2026.

L’événement Randonnée au soleil couchant Noizay a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE AMBOISE