Randonnée Champagné-le-Sec
Randonnée Champagné-le-Sec dimanche 31 mai 2026.
Champagné-le-Sec
Randonnée
Salle des fêtes Champagné-le-Sec Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 10:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée spéciale fête des mères.Une rose sera offerte à toutes les mamans.Deux parcours de 8 et 15 kms, départ de la salle des fêtes .Jeu questions, pause gourmande. Apéro offert, pique-nique apporter votre repas. .
Salle des fêtes Champagné-le-Sec 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 68 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr
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English : Randonnée
L’événement Randonnée Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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