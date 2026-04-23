Champagné-le-Sec

Randonnée

Salle des fêtes Champagné-le-Sec Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31 10:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée spéciale fête des mères.Une rose sera offerte à toutes les mamans.Deux parcours de 8 et 15 kms, départ de la salle des fêtes .Jeu questions, pause gourmande. Apéro offert, pique-nique apporter votre repas. .

Salle des fêtes Champagné-le-Sec 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 51 68 78 cdfchampagnelesec@outlook.fr

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Champagné-le-Sec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou