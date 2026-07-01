Randonnée commentée roches, monts et merveilles… promis ! Parking de l’Espace La Verchère pour covoiturage Charnay-lès-Mâcon
jeudi 16 juillet 2026 · Parking de l'Espace La Verchère pour covoiturage · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
Randonnée commentée roches, monts et merveilles… promis !
Parking de l’Espace La Verchère pour covoiturage Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:30:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez pour un tour… des 3 sommets du Grand Site !
Empruntez des chemins ombragés, de traverses, partagez un repas aux Rambodières, sous les commentaires du guide de pays Hervé qui vous fera découvrir la géologie, l’historique des lieux. Découvrez la gorge aux loups, les sources et petites rivières, et peut-être passerez vous par la fontaine des lépreux ou le four à chaux !
En marche vous en apprendrez plus sur roches, monts et merveilles…promis !
Rassemblement au parking de l’Espace La Verchère pour covoiturage jusqu’au départ de la randonnée
Bon niveau de marche requis. Repas tiré du sac. Pensez à votre équipement (chaussures adaptées, casquette, gourde, etc.)
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Annulation en cas d’intempéries. .
Parking de l’Espace La Verchère pour covoiturage Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée commentée roches, monts et merveilles… promis !
L’événement Randonnée commentée roches, monts et merveilles… promis ! Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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