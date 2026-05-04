Randonnée Croquis et vie sauvage Route du Lac Lamoura

Lamoura

Randonnée Croquis et vie sauvage

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée à la journée dans les forêts du Haut Jura.

Accessible à tous, cette sortie sera entrecoupée de moments d’observations et d’échanges sur des thèmes liés à notre environnement.

Sur quelques temps de pose, nous en profiterons pour retranscrire ce que nous entendrons, verrons et ressentiront à travers un crayon ou un pinceau.

Pas besoin d’avoir de l’expérience en dessin pour participer à la sortie, toute personne voulant s’initier est la bienvenue !

Le dessin ainsi que la peinture nous permettent de prendre le temps d’observer la nature autour de nous, de mieux la comprendre, et parfois, nous amènent à des découvertes surprenantes.

Tout moment d’échange sera le bienvenu pour enrichir la randonnée ! .

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 16 29 65 estellem_rando@yahoo.com

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English : Randonnée Croquis et vie sauvage

L’événement Randonnée Croquis et vie sauvage Lamoura a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses