Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert, richebourg, Richebourg

Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert Samedi 9 mai, 14h00 richebourg Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert

Rendez-vous à 14h le samedi 9 mai 2026, place de Richebourg 62136

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Sortie familiale à travers les marais de Beuvry, Festubert