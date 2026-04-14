Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert, richebourg, Richebourg
Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert, richebourg, Richebourg samedi 9 mai 2026.
Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert Samedi 9 mai, 14h00 richebourg Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Randonnée cyclo de 30 km avec la découverte des marais de Beuvry et Festubert
Rendez-vous à 14h le samedi 9 mai 2026, place de Richebourg 62136
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Sortie familiale à travers les marais de Beuvry, Festubert