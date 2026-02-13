Randonnée cyclo, Salle des fêtes, Le Mérévillois
Randonnée cyclo, Salle des fêtes, Le Mérévillois dimanche 3 mai 2026.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T11:00:00+02:00
Salle des fêtes Rue Jules Ferry, 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France
Rando cyclo au profit du telethon