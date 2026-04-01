Aubigny-sur-Nère

Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort

Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’association Aubigny Cyclotourisme Marche VTT organise une randonnée cyclotourisme en Pays-Fort

3 parcours route

– 40 km (D+ 374 m)

– 69 km (D+ 593 m)

– 94 km (D+ 1010 m)

3 parcours VTT/gravel

– 27 km (D+ 145 m)

– 40 km (D+ 149 m)

– 52 km (D+ 236 m)

Ravitaillement sur tous les parcours.

Lieu de départ et inscriptions route d’Oizon, chemin de Villeneuve Aubigny-sur-Nère

Pot de l’amitié à l’arrivée.

Randonnée ouverte à tous. 4 .

Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 94 17 07 joelbaudin@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aubigny Cyclotourisme Marche VTT association is organizing a cycling tour of the Pays-Fort region

L’événement Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE