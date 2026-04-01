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Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère

Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère

Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Route d'Oizon

Ville : 18700 Aubigny-sur-Nère

Département : Cher

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 4 4 6 4 Tarif de base plein tarif

Aubigny-sur-Nère

Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort

Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association Aubigny Cyclotourisme Marche VTT organise une randonnée cyclotourisme en Pays-Fort
3 parcours route
– 40 km (D+ 374 m)
– 69 km (D+ 593 m)
– 94 km (D+ 1010 m)

3 parcours VTT/gravel
– 27 km (D+ 145 m)
– 40 km (D+ 149 m)
– 52 km (D+ 236 m)

Ravitaillement sur tous les parcours.
Lieu de départ et inscriptions route d’Oizon, chemin de Villeneuve Aubigny-sur-Nère
Pot de l’amitié à l’arrivée.

Randonnée ouverte à tous. 4  .

Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 94 17 07  joelbaudin@aol.com

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English :

The Aubigny Cyclotourisme Marche VTT association is organizing a cycling tour of the Pays-Fort region

L’événement Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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