Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère
Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère dimanche 26 avril 2026.
Aubigny-sur-Nère
Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort
Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association Aubigny Cyclotourisme Marche VTT organise une randonnée cyclotourisme en Pays-Fort
3 parcours route
– 40 km (D+ 374 m)
– 69 km (D+ 593 m)
– 94 km (D+ 1010 m)
3 parcours VTT/gravel
– 27 km (D+ 145 m)
– 40 km (D+ 149 m)
– 52 km (D+ 236 m)
Ravitaillement sur tous les parcours.
Lieu de départ et inscriptions route d’Oizon, chemin de Villeneuve Aubigny-sur-Nère
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Randonnée ouverte à tous. 4 .
Route d’Oizon Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 94 17 07 joelbaudin@aol.com
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English :
The Aubigny Cyclotourisme Marche VTT association is organizing a cycling tour of the Pays-Fort region
L’événement Randonnée Cyclotourisme en Pays-Fort Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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