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Randonnée decouverte, élincourt ste marguerite rue du rhone, Élincourt-Sainte-Marguerite

samedi 19 septembre 2026 · élincourt ste marguerite rue du rhone · Élincourt-Sainte-Marguerite

Randonnée decouverte, élincourt ste marguerite rue du rhone, Élincourt-Sainte-Marguerite

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
élincourt ste marguerite rue du rhone
Adresse
Rue du rhône 60157 Élincourt sainte marguerite
Ville
60157 Élincourt-Sainte-Marguerite
Département
Oise

Randonnée decouverte Samedi 19 septembre, 10h00 élincourt ste marguerite rue du rhone Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Circuit de 5 km pour découvrir le site du moulin d’Elincourt .

élincourt ste marguerite rue du rhone Rue du rhône 60157 Élincourt sainte marguerite Élincourt-Sainte-Marguerite 60157 Oise Hauts-de-France 0670408921 Moulin à vent du XIXe
Circuit de 5 km pour découvrir le site du moulin d’Elincourt .

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