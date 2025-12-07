Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly
Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly dimanche 7 décembre 2025.
Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy
2190 Avenue d’Antibes Amilly Loiret
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Randonnée déguisée organisée par le Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly
Parcours de 4/10 et 15 km
Départ entre 8 h et 10 h du Lycée le Chesnoy
inscriptions sur place à partir de 8 h
tarifs
4 km et 10 km = 4 €
15 km = 7 € avec ravitaillement
Les bénéfices permettront aux élèves du club de participer à un chantier bénévole de sauvegarde de la faune de la forêt amazonienne au Pérou.
A l’arrivée vin chaud, café et chocolat
Photos avec le Père-Noël 7 .
2190 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire christophe.devisme@educagri.fr
English :
Disguised walk organized by the Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly
L’événement Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly a été mis à jour le 2025-11-27 par ADRT45