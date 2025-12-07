Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly

Randonnée déguisée Club Solid'Le Chesnoy

Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly dimanche 7 décembre 2025.

Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy

2190 Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Randonnée déguisée organisée par le Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly
Parcours de 4/10 et 15 km
Départ entre 8 h et 10 h du Lycée le Chesnoy
inscriptions sur place à partir de 8 h
tarifs
4 km et 10 km = 4 €
15 km = 7 € avec ravitaillement

Les bénéfices permettront aux élèves du club de participer à un chantier bénévole de sauvegarde de la faune de la forêt amazonienne au Pérou.

A l’arrivée vin chaud, café et chocolat
Photos avec le Père-Noël 7  .

2190 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire   christophe.devisme@educagri.fr

English :

Disguised walk organized by the Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly

L’événement Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly a été mis à jour le 2025-11-27 par ADRT45