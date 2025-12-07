Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy Amilly

Randonnée déguisée Club Solid’Le Chesnoy

2190 Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Début : 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Randonnée déguisée organisée par le Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly

Parcours de 4/10 et 15 km

Départ entre 8 h et 10 h du Lycée le Chesnoy

inscriptions sur place à partir de 8 h

4 km et 10 km = 4 €

15 km = 7 € avec ravitaillement

Les bénéfices permettront aux élèves du club de participer à un chantier bénévole de sauvegarde de la faune de la forêt amazonienne au Pérou.

A l’arrivée vin chaud, café et chocolat

Photos avec le Père-Noël

English :

Disguised walk organized by the Club Solid’du Lycée le Chesnoy d’Amilly

