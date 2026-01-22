Randonnée des 1001 bêtes pour la cause animale Polignac

Randonnée des 1001 bêtes pour la cause animale

Village des Estreys Polignac Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée pédestre et trail off au profit de la cause animale 3 circuits de 7, 12 et 17 km. Tombola et buvette. RDV au village des Estreys (Polignac) de 8h à 12h. Départ libre, avec ou sans animal (laisse conseillée).

Village des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 81 71 les1001betes@gmail.com

English :

Hiking and trail off in aid of the animal cause: 3 circuits of 7, 12 and 17 km. Tombola and refreshment bar. RDV at the village of Estreys (Polignac) from 8am to 12pm. Free departure, with or without pet (leash recommended).

