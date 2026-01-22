Randonnée des 1001 bêtes pour la cause animale Polignac
Randonnée des 1001 bêtes pour la cause animale Polignac dimanche 17 mai 2026.
Randonnée des 1001 bêtes pour la cause animale
Village des Estreys Polignac Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Randonnée pédestre et trail off au profit de la cause animale 3 circuits de 7, 12 et 17 km. Tombola et buvette. RDV au village des Estreys (Polignac) de 8h à 12h. Départ libre, avec ou sans animal (laisse conseillée).
Village des Estreys Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 49 81 71 les1001betes@gmail.com
English :
Hiking and trail off in aid of the animal cause: 3 circuits of 7, 12 and 17 km. Tombola and refreshment bar. RDV at the village of Estreys (Polignac) from 8am to 12pm. Free departure, with or without pet (leash recommended).
