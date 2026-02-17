Visite guidée Polignac, Plus beau village de France & sa forteresse RDV au point billetterie de la Forteresse de Polignac Polignac

Visite guidée Polignac, Plus beau village de France & sa forteresse

Classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, Polignac séduit par sa forteresse médiévale, son église aux peintures murales et ses randonnées au cœur d’un paysage volcanique, aux portes du Le Puy-en-Velay. Visite payante, sur inscription.

Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Listed as one of France?s most beautiful villages, Polignac boasts a medieval fortress, a church with mural paintings and hiking trails in the heart of a volcanic landscape at the gateway to Le Puy-en-Velay. Visits subject to admission.

