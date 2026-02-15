Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Deux spectacles pour une soirée inoubliable La Méthode Bolino , théâtre équestre burlesque mêlant clown et voltige, suivi de Fayazz par Fuegoloko, un vrai-faux DJ set enflammé et spectaculaire. Humour, feu et sensations garanties !

+33 4 71 04 06 06 forteressedepolignac@gmail.com

English :

Two shows for an unforgettable evening: La Méthode Bolino , burlesque equestrian theater combining clowning and acrobatics, followed by Fayazz by Fuegoloko, a real-fake DJ set that’s fiery and spectacular. Humor, fire and thrills guaranteed!

