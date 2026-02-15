Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac
Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac samedi 9 mai 2026.
Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Deux spectacles pour une soirée inoubliable La Méthode Bolino , théâtre équestre burlesque mêlant clown et voltige, suivi de Fayazz par Fuegoloko, un vrai-faux DJ set enflammé et spectaculaire. Humour, feu et sensations garanties !
.
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two shows for an unforgettable evening: La Méthode Bolino , burlesque equestrian theater combining clowning and acrobatics, followed by Fayazz by Fuegoloko, a real-fake DJ set that’s fiery and spectacular. Humor, fire and thrills guaranteed!
L’événement Soirée équestre et enflammée à la Forteresse de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay