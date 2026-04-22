Randonnée des Goupils. Civray
Randonnée des Goupils. Civray jeudi 15 octobre 2026.
Civray
Randonnée des Goupils.
Parking de l’école primaire Civray Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Entre Civray Saint Pierre & Savigné.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .
Parking de l’école primaire Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr
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English : Randonnée des Goupils.
L’événement Randonnée des Goupils. Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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