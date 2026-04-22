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Randonnée des Goupils. Civray

Randonnée des Goupils. Civray

Randonnée des Goupils. Civray jeudi 15 octobre 2026.

Adresse : Parking de l'école primaire

Ville : 86400 Civray

Département : Vienne

Début : jeudi 15 octobre 2026

Fin : jeudi 15 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1.5 1.5

Civray

Randonnée des Goupils.

Parking de l’école primaire Civray Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Entre Civray Saint Pierre & Savigné.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange.   .

Parking de l’école primaire Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33  roger.orvain@orange.fr

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English : Randonnée des Goupils.

L’événement Randonnée des Goupils. Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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