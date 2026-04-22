Randonnée des Goupils. Payroux
Randonnée des Goupils. Payroux jeudi 7 mai 2026.
Payroux
Randonnée des Goupils.
Parking de la Mairie Payroux Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 14:00:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Le chemin des gentilhommières.
Les départs sont annulés en cas de pluie soutenue et/ou de vigilance orange. .
Parking de la Mairie Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 81 56 33 roger.orvain@orange.fr
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English : Randonnée des Goupils.
L’événement Randonnée des Goupils. Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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