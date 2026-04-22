Payroux

Vide grenier

Stade Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’APE des Châtaigniers organise sa fête de printemps en partenariat avec l’Association Sportive Payroux Charroux Mauprévoir. A partir de 8 h

– Randonnée pédestre

– Marché de producteurs locaux et artisanal

– Vide-grenier

– À partir de 10h course de caisse à savon

– Animation pour enfants

– Restauration et buvette sur place .

Stade Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 21 94 17

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou