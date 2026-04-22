Vide grenier Payroux
Vide grenier Payroux vendredi 1 mai 2026.
Payroux
Vide grenier
Stade Payroux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’APE des Châtaigniers organise sa fête de printemps en partenariat avec l’Association Sportive Payroux Charroux Mauprévoir. A partir de 8 h
– Randonnée pédestre
– Marché de producteurs locaux et artisanal
– Vide-grenier
– À partir de 10h course de caisse à savon
– Animation pour enfants
– Restauration et buvette sur place .
Stade Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 21 94 17
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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