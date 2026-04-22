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Vide grenier Payroux

Vide grenier Payroux

Vide grenier Payroux vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 86350 Payroux

Département : Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Payroux

Vide grenier

Stade Payroux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

L’APE des Châtaigniers organise sa fête de printemps en partenariat avec l’Association Sportive Payroux Charroux Mauprévoir. A partir de 8 h

– Randonnée pédestre
– Marché de producteurs locaux et artisanal
– Vide-grenier
– À partir de 10h course de caisse à savon
– Animation pour enfants
– Restauration et buvette sur place   .

Stade Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 21 94 17 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Payroux a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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