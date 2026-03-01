Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc

Lhospitalet Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 13:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les mardis sur des circuits cours, à votre allure.

L'association Pique et Pousse en Quercy Blanc vous propose de venir randonner dans différents villages du département les mardis sur des circuits cours, à votre allure.

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Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 01 75 37 10 pique.pousse-quercyblanc46@orange.fr

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English :

L’association Pique et Pousse en Quercy Blanc invites you to come and hike in different villages of the department on Tuesdays on short circuits, at your own pace.

L’événement Randonnée douce avec Pique et Pousse en Quercy Blanc Lhospitalet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CVL Castelnau-Montratier