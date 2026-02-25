Randonnée du Hans Trapp Wissembourg
dimanche 27 décembre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
Randonnée du Hans Trapp
2 place du Saumon Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-27 10:00:00
fin : 2027-01-02
Date(s) :
2026-12-27 2026-12-30 2027-01-02
Randonnée guidée sur les pas du Hans Trapp, père fouettard alsacien, vers le château du Berwartstein en passant par la tour de guet Klein Frankreich. Sur inscription.
Partez sur les traces du Hans Trapp, célèbre personnage alsacien, en découvrant son histoire au cours de cette randonnée guidée de 10 km. Arrivée à sa forteresse, profitez d’un repas de spécialités palatines dans la cour du château.
Le mois de décembre touche à sa fin. Ce mois peuplé de longues nuits obscures et virulentes. Vaincu par la Lumière, survenue en la personne de Christkindel, le Hans Trapp se résigne à signer sa défaite. Il est refoulé vers sa forteresse, le château du Berwartstein, par les habitants de Wissembourg, heureux de cette victoire du bien sur le mal. .
2 place du Saumon Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com
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English :
Guided walk in the footsteps of Hans Trapp, the Alsatian bogeyman, to Berwartstein Castle via the Klein Frankreich watchtower. Registration required.
L’événement Randonnée du Hans Trapp Wissembourg a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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