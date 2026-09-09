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Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis Mardi 6 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00

En partenariat avecLa Marelle • Résidences d’écritures
Constantin Alexandrakis est né en 1978. Après Deux fois né (2017), L’hospitalité au démon paraît chez Verticales en janvier 2025. Rencontre d’une écriture autobiographique nerveuse et débridée, autour d’une sélection de documents.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.la-marelle.org/ »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

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