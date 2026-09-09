Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis Mardi 6 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00

En partenariat avecLa Marelle • Résidences d’écritures

Constantin Alexandrakis est né en 1978. Après Deux fois né (2017), L’hospitalité au démon paraît chez Verticales en janvier 2025. Rencontre d’une écriture autobiographique nerveuse et débridée, autour d’une sélection de documents.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.la-marelle.org/ »}]

Événement des bibliothèques de Marseille