Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Randonnée en bibliothèque avec Constantin Alexandrakis Mardi 6 octobre, 17h30 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:30:00+02:00 – 2026-10-06T19:00:00+02:00
En partenariat avecLa Marelle • Résidences d’écritures
Constantin Alexandrakis est né en 1978. Après Deux fois né (2017), L’hospitalité au démon paraît chez Verticales en janvier 2025. Rencontre d’une écriture autobiographique nerveuse et débridée, autour d’une sélection de documents.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.la-marelle.org/ »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Annulé : Lectures en salle, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 9 septembre 2026
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026