Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac
samedi 19 septembre 2026 · Ruines du château de Taillefer · Gintrac
Informations pratiques
Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues Samedi 19 septembre, 14h00 Ruines du château de Taillefer Lot
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Randonnée « Du château de Taillefer à Magnagues »
Partez à la découverte du causse de Gramat, entre les ruines du château de Taillefer et le village de Magnagues. Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire locale et profiterez de panoramas à couper le souffle.
Durée : 2h. Distance : 4,5 km. Dénivelé : 100 m.
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Randonnée
©PAH Cauvaldor
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