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Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac

samedi 19 septembre 2026 · Ruines du château de Taillefer · Gintrac

Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ruines du château de Taillefer
Adresse
46130 Gintrac
Ville
46130 Gintrac
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues Samedi 19 septembre, 14h00 Ruines du château de Taillefer Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Randonnée « Du château de Taillefer à Magnagues »

Partez à la découverte du causse de Gramat, entre les ruines du château de Taillefer et le village de Magnagues. Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire locale et profiterez de panoramas à couper le souffle.

Durée : 2h. Distance : 4,5 km. Dénivelé : 100 m.

Ruines du château de Taillefer 46130 Gintrac Gintrac 46130 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.33.81.36 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@cauvaldor.fr »}]
Randonnée

©PAH Cauvaldor

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