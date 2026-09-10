Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues, Ruines du château de Taillefer, Gintrac

Informations pratiques

Randonnée entre les ruines du château de Taillefer et Magnagues Samedi 19 septembre, 14h00 Ruines du château de Taillefer Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Randonnée « Du château de Taillefer à Magnagues »

Partez à la découverte du causse de Gramat, entre les ruines du château de Taillefer et le village de Magnagues. Au fil du parcours, vous découvrirez l’histoire locale et profiterez de panoramas à couper le souffle.

Durée : 2h. Distance : 4,5 km. Dénivelé : 100 m.

Ruines du château de Taillefer 46130 Gintrac Gintrac 46130 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.33.81.36 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@cauvaldor.fr »}]

Randonnée

©PAH Cauvaldor