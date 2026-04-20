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Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie

Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie

Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Rue de la Bona Font

Adresse : Jardin partagé

Ville : 24450 Saint-Pierre-de-Frugie

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Tarif :

Saint-Pierre-de-Frugie

Randonnée équestre

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-01

Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes
Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux
Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes
Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux   .

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68 

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English : Randonnée équestre

Intimate 2-day riding weekend for 2 people
Lodging in a gîte, organic meals & local produce

L’événement Randonnée équestre Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère

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