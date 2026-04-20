Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie
Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 1 mai 2026.
Saint-Pierre-de-Frugie
Randonnée équestre
Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-01
Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes
Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux
Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes
Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux .
Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68
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English : Randonnée équestre
Intimate 2-day riding weekend for 2 people
Lodging in a gîte, organic meals & local produce
L’événement Randonnée équestre Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère
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