Randonnée équestre Rue de la Bona Font Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Randonnée équestre

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes

Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux

Weekend rando intimiste, 2 jours à cheval pour 2 personnes

Hébergement en gîte, repas bio & produits locaux .

Rue de la Bona Font Jardin partagé Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 92 00 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée équestre

Intimate 2-day riding weekend for 2 people

Lodging in a gîte, organic meals & local produce

L’événement Randonnée équestre Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-20 par Isle-Auvézère