Spectacle de clown préhistorique La quête du râle Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Pierre-de-Frugie

Spectacle de clown préhistorique La quête du râle

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Présenté par la compagnie du Faubourg, création et jeu Olivier Clément Paahahaaaa est un homme préhistorique qui débarque dans notre monde. Il va de découvertes en découvertes. Possibilité de diner après le spectacle (sur réservation)

Présenté par la compagnie du Faubourg, création et jeu Olivier Clément

Paahahaaaa est un homme préhistorique qui débarque dans notre monde. Il va de découvertes en découvertes.

C’est alors qu’il entame un jeu de surenchères absurdes pour se faire comprendre et aimer par cette potentielle famille. Avec une dextérité physique et musicale venue de loin, il nous invite à rencontrer le monde d’où il vient.

– Après le spectacle Possibilité de dîner après le spectacle ! Si vous souhaitez manger sur place, restez essayer le concept des bocaux bistrots, des plats gastronomiques préparés en bocaux qu’il ne vous suffira plus qu’à réchauffer ! Il est aussi possible pour vous d’apporter votre nourriture et manger ensembles pour un moment convivial. .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Spectacle de clown préhistorique La quête du râle

Presented by compagnie du Faubourg, created and performed by Olivier Clément Paahahaaaa is a prehistoric man who arrives in our world and makes one discovery after another. He goes from discovery to discovery Possibility of dinner after the show (reservation required)

L’événement Spectacle de clown préhistorique La quête du râle Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère