RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS Rdv au bois des Soucis Saint-Brevin-les-Pins
RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS Rdv au bois des Soucis Saint-Brevin-les-Pins jeudi 20 août 2026.
RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS
Rdv au bois des Soucis Allée Testard de Marans Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Randonnée de 10 km environ dans Saint-Brevin.
Départ à 18h. Ouvert à tous. .
Rdv au bois des Soucis Allée Testard de Marans Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 55 01 94
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L’événement RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin