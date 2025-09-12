RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS Rdv au bois des Soucis Saint-Brevin-les-Pins

RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS

Rdv au bois des Soucis Allée Testard de Marans Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Randonnée de 10 km environ dans Saint-Brevin.

Départ à 18h. Ouvert à tous. .

Rdv au bois des Soucis Allée Testard de Marans Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 55 01 94

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English :

L’événement RANDONNÉE ESTIVALE CIRCUIT DES 3 PARCS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin