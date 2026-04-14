Randonnée étoilée, Musée de la Camargue, Arles
Randonnée étoilée, Musée de la Camargue, Arles samedi 23 mai 2026.
Randonnée étoilée Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Camargue Bouches-du-Rhône
prévoir anti-moustiques, bonnes chaussures, lampes torches
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Le Musée de la Camargue propose une Randonnée étoilée sur le sentier du mas du Pont de Rousty.
Après la visite du musée, départ pour le sentier à 20h30 .
Balade commentée accompagnée des Astronomes du Pays d’Arles.
Le musée et ses expositions sont ouverts gratuitement de 19h à 00h.
Tables de piques-niques autour du musée.
Navettes au départ du centre ville d’Arles, toutes les 45 min
Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles Arles 13200 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490971082 https://www.museedelacamargue.com/ https://www.facebook.com/musee.camargue [{« type »: « phone », « value »: « 0490971082 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@parc-camargue.fr »}, {« owner »: {« uid »: 23241722, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: « 299 », « bookingContact »: « musee@parc-camargue.fr », « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 30 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « musee@parc-camargue.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Installé dans l’ancienne bergerie du Mas du pont de Rousty, le Musée de la Camargue met en œuvre l’action culturelle du Parc naturel régional de Camargue. Son exposition permanente Le fil de l’eau, le fil du temps raconte la Camargue en objets, installations interactives, vidéos et œuvres d’art contemporain.
Des expositions temporaires sont présentées tout au long de l’année. Parking gratuit
Le Musée de la Camargue propose une Randonnée étoilée sur le sentier du mas du Pont de Rousty.
©PNRC
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