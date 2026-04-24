Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition Dormans Dormans

Dormans

Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition

Dormans 6 rue des Grands remparts Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Pour sa 8ᵉ édition, la Randonnée Familiale de Dormans vous invite à chausser vos baskets et profiter des chemins et routes des Paysages de la Champagne, le samedi 16 mai 2026 !

Deux parcours au choix 7 ou 11 km, accessibles à tous.

Les inscriptions se font sur place à partir de 8h30, avec un départ libre entre 9h00 et 10h00. La participation est libre (reçu fiscal délivré à partir de 10€).

Pique-nique possible dans le parc du château (tiré du sac), et jeux prévus pour les plus jeunes.

Cet événement est organisé au profit de l’Association Solidarité Associative avec le Burkina Faso (S.A.B.), pour soutenir la scolarité de jeunes filles défavorisées du Collège de Nasso. .

Dormans 6 rue des Grands remparts Dormans 51700 Marne Grand Est solidaire.asso.burkina.sab@gmail.com

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English : Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition

L’événement Randonnée Familiale à Dormans 8ᵉ édition Dormans a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne