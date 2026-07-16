Randonnée guidée Land’Art dans la Forêt de la Vaysse, Land’Art, Cransac-les-Thermes

Informations pratiques

Randonnée guidée Land’Art dans la Forêt de la Vaysse Dimanche 20 septembre, 09h30 Land’Art Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Laissez-vous surprendre par des créations artistiques disséminées le long des sentiers sinueux de la forêt de la Vaysse, tout en découvrant les anecdotes historiques qui façonnent l’âme de cet espace naturel.

Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Parcours d’environ 5km.

Land’Art 12110 Cransac-les-Thermes Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ La forêt de la Vaysse, grande forêt de Robiniers, est devenue l’écrin d’oeuvres de Land’Art. Plusieurs artistes se sont inspirés des lieux pour leurs créations, installées le long des sentiers et parfaitement intégrées dans cet espace naturel. Un parcours de 5 km, sans grande difficulté invite à arpenter la forêt avec un autre regard. Parking de la Vaysse

Laissez-vous surprendre par des créations artistiques disséminées le long des sentiers sinueux de la forêt de la Vaysse, tout en appréciant les anecdotes historiques qui constituent l’âme de cet de 5…

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