Spectacle « Il était une fois Jaurès », Parc Thermal, Cransac-les-Thermes

Informations pratiques

Spectacle « Il était une fois Jaurès » Dimanche 20 septembre, 18h00 Parc Thermal Aveyron

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

De sa naissance, le 3 septembre 1859, au transfert de son corps au Panthéon, le 23 novembre 1924, ce spectacle invite à redécouvrir les grands moments de la vie de Jean Jaurès et, au-delà, tout un pan de notre histoire.

Plus de 20 chansons accompagnent les textes, courts et limpides, dits par Cathy, qui retracent les combats incessants de ce grand homme pour la justice et pour la paix.

Tour à tour, Cathy Fernandez et Michel Vivoux enchantent le public par leurs interprétations personnelles et originales. De La Commune à Jaurès, en passant par Ma France, Le Déserteur, Dreyfus ou Le Chiffon rouge, mais aussi Frou-Frou, La Jambe en bois ou Sous les ponts de Paris, autant de chansons qui font revivre une époque.

Toutes sont accompagnées par la guitare virtuose de Michel Vivoux et par les sublimes accords du grand accordéoniste Claude Delrieu.

Un beau spectacle vivant, interprété avec sensibilité et justesse par trois artistes généreux et talentueux.

Libre participation.

Parc Thermal Parc thermal, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie Parc urbain Parking à proximité

De sa naissance -le 3 septembre 1859- au transfert de son corps au Panthéon -le 23 novembre 1924-, nous redécouvrons les grands moments de la vie de Jean Jaurès, et au-delà, tout un pan de notre Plus…

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