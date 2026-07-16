[Spécial scolaires] « Mission en Inde : l’incroyable aventure des mineurs français. Comment passer de la mine du XXIè siècle à une mine moderne ? », Musée « Les mémoires de Cransac », Cransac-les-Thermes

Informations pratiques

[Spécial scolaires] « Mission en Inde : l’incroyable aventure des mineurs français. Comment passer de la mine du XXIè siècle à une mine moderne ? » Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h30 Musée « Les mémoires de Cransac » Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Tout commence en 1987. Trente-trois mineurs français, choisis parmi les effectifs des houillères nationales, dont une majorité issue des mines de Carmaux, vont vivre une incroyable aventure en Inde, dans les mines de la région du Bengale-Occidental.

Le charbon y est très abondant. L’Inde souhaite alors augmenter fortement sa production en modernisant ses mines souterraines et en formant son personnel à des méthodes venues de plusieurs pays.

Des mineurs de Carmaux et de Cagnac-les-Mines partent ainsi transmettre une technique appelée « méthode des chambres soutirées ». À leur arrivée, plus d’un siècle semble séparer leurs pratiques de celles des mineurs indiens des exploitations de Chora et d’East-Katras. L’objectif est ambitieux : passer, en moins d’un an, d’une extraction manuelle à une extraction mécanisée.

Cette visite permettra aux scolaires de rencontrer des mineurs tarnais ayant vécu cette expérience et de découvrir, au fil de l’exposition, leur travail en Inde, mais aussi le choc culturel, les traditions et les croyances qui ont profondément marqué leur parcours.

Exposition proposée par l’ASPICC, Association de sauvegarde du patrimoine industriel Carmaux-Cagnac.

Musée « Les mémoires de Cransac » All. Jean Jaurès, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://memoires-de-cransac.wixsite.com/musee [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 63 06 80 »}] Découvrez l’histoire de Cransac par le biais du patrimoine et de la création contemporaine.

Histoire locale (mine et thermalisme), histoire sociale, transformation des paysages, mémoires individuelle et collective, constitution des archives d’une collection, création contemporaine …. autant de facettes qui sont abordées dans ce musée à travers maquettes, plans, photos, films, ou même témoignages !

Découvrez aussi la Triangulaire de Cransac, œuvre d’art contemporain en hommage à l’histoire de la ville. Depuis la D840 direction Aubin et Cransac-les-Thermes. Musée situé dans le bâtiment de l’Envol au 35 Place de l’Hôtel de Ville, au centre de la ville, au 1er étage de l’office de tourisme.

Tout commence en 1987. Trente-trois mineurs français choisis parmi l’effectif des houillères nationales dont une majorité des mines de Carmaux vont vivre une incroyable aventure en Inde dans les de …

©ASPICC