Visite flash du musée « Les Mémoires de Cransac », Musée « Les mémoires de Cransac », Cransac-les-Thermes

Informations pratiques

Visite flash du musée « Les Mémoires de Cransac » 19 et 20 septembre Musée « Les mémoires de Cransac » Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Suivez les commentaires des membres de l’association Les Amis de Cransac à travers trois moments clés de l’histoire de la ville : Cransac-les-Eaux en 1850, Cransac-les-Mines en 1950 et la cité thermale d’aujourd’hui.

Musée « Les mémoires de Cransac » All. Jean Jaurès, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://memoires-de-cransac.wixsite.com/musee Découvrez l’histoire de Cransac par le biais du patrimoine et de la création contemporaine.

Histoire locale (mine et thermalisme), histoire sociale, transformation des paysages, mémoires individuelle et collective, constitution des archives d’une collection, création contemporaine …. autant de facettes qui sont abordées dans ce musée à travers maquettes, plans, photos, films, ou même témoignages !

Découvrez aussi la Triangulaire de Cransac, œuvre d’art contemporain en hommage à l’histoire de la ville. Depuis la D840 direction Aubin et Cransac-les-Thermes. Musée situé dans le bâtiment de l’Envol au 35 Place de l’Hôtel de Ville, au centre de la ville, au 1er étage de l’office de tourisme.

Suivez les commentaires des membres de l’association Les Amis de Cransac à partir de trois moments clés de l’histoire : Cransac-Les-Eaux 1850, Cransac-Les-Mines 1950 et la cité thermale d’aujourd’hui.

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