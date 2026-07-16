Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Mission en Inde, l’incroyable aventure de mineurs français » avec témoignages de mineurs ayant vécu l’expérience 19 et 20 septembre Musée « Les mémoires de Cransac » Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout commence en 1987. Trente-trois mineurs français, choisis parmi les effectifs des houillères nationales, dont une majorité issue des mines de Carmaux, vont vivre une incroyable aventure en Inde, dans les mines de la région du Bengale-Occidental.

Le charbon y est très abondant. L’Inde souhaite alors augmenter fortement sa production en modernisant ses mines souterraines et en formant son personnel à des méthodes venues de plusieurs pays.

Au-delà de la formation des mineurs indiens et de la mise en place d’une nouvelle technique, la « méthode des chambres soutirées », cette expérience est aussi celle d’un choc culturel : découverte du climat, des croyances et des traditions, ouverture au monde… Pendant près de dix ans, cette aventure transforme profondément la vie des mineurs français.

Cette exposition, proposée par l’ASPICC, Association de sauvegarde du patrimoine industriel Carmaux-Cagnac, retrace cette histoire exceptionnelle, en présence de mineurs ayant vécu cette expérience.

Musée « Les mémoires de Cransac » All. Jean Jaurès, 12110 Cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie 05 65 63 06 80 https://memoires-de-cransac.wixsite.com/musee Découvrez l’histoire de Cransac par le biais du patrimoine et de la création contemporaine.

Histoire locale (mine et thermalisme), histoire sociale, transformation des paysages, mémoires individuelle et collective, constitution des archives d’une collection, création contemporaine …. autant de facettes qui sont abordées dans ce musée à travers maquettes, plans, photos, films, ou même témoignages !

Découvrez aussi la Triangulaire de Cransac, œuvre d’art contemporain en hommage à l’histoire de la ville. Depuis la D840 direction Aubin et Cransac-les-Thermes. Musée situé dans le bâtiment de l’Envol au 35 Place de l’Hôtel de Ville, au centre de la ville, au 1er étage de l’office de tourisme.

Tout commence en 1987. Trente-trois mineurs français choisis parmi l’effectif des houillères nationales dont une majorité des mines de Carmaux vont vivre une incroyable aventure en Inde dans les de …

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