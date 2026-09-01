UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont

Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs Sainte-Marie-du-Mont

mercredi 23 septembre 2026 · Sainte-Marie-du-Mont

Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs Sainte-Marie-du-Mont

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Musée du Débarquement
Ville
50480 Sainte-Marie-du-Mont
Département
Manche
Tarif

Sainte-Marie-du-Mont

Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs

Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:00:00
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Accompagnés par 2 guides du musée, découvrez l’histoire du Débarquement à travers les paysages riches et variés de Sainte-Marie-du-Mont dunes, marais, et bocage. 12,5 km (recommandé à partir de 12 ans). Sur réservation.   .

Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs

L’événement Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Baie du Cotentin

À voir aussi à Sainte-Marie-du-Mont (Manche)