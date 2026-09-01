Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs Sainte-Marie-du-Mont
mercredi 23 septembre 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs
Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 13:00:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Accompagnés par 2 guides du musée, découvrez l’histoire du Débarquement à travers les paysages riches et variés de Sainte-Marie-du-Mont dunes, marais, et bocage. 12,5 km (recommandé à partir de 12 ans). Sur réservation. .
Musée du Débarquement Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 53 35
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English : Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs
L’événement Randonnée historique Sur les pas de nos libérateurs Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Baie du Cotentin
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