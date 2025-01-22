Randonnée | La Nogentaise Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Nogent-sur-Oise

Randonnée | La Nogentaise

Allée Lucie Aubrac Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 10:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 18 octobre au départ de Nogent-sur-Oise.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 17 ou 23 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv à la Salle Charpentier Allée Lucie Aubrac 60180 Nogent-sur-Oise (derrière la mairie)

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec un sandwich et une boisson au retour. (Spécialité au Barbecue et bière locale) Apportez votre gobelet, on vous le remplira!

Rando Sud Oise organise une randonnée pédestre dimanche 18 octobre au départ de Nogent-sur-Oise.

Marche libre en autonomie, à votre rythme, sur 4 parcours fléchés de 8, 12, 17 ou 23 km.

Inscription sur place de 8h à 10h30.

Rdv à la Salle Charpentier Allée Lucie Aubrac 60180 Nogent-sur-Oise (derrière la mairie)

Tarif plein: 7€/personne ; tarif réduit: 6€ pour les licenciés ; gratuit pour les 13 ans

Le tarif comprend les ravitaillements sur les parcours avec un sandwich et une boisson au retour. (Spécialité au Barbecue et bière locale) Apportez votre gobelet, on vous le remplira! .

Allée Lucie Aubrac Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rando Sud Oise is organizing a hike on Sunday October 18, departing from Nogent-sur-Oise.

Walk independently, at your own pace, on 4 signposted routes of 8, 12, 17 or 23 km.

On-site registration from 8 a.m. to 10.30 a.m.

Meeting point Salle Charpentier Allée Lucie Aubrac 60180 Nogent-sur-Oise (behind the town hall)

Full price: 7€/person; reduced price: 6€ for licensees; free for children under 13

The price includes refreshments on the course, with a sandwich and a drink on the way back (Barbecue speciality and local beer). Bring your cup, we’ll fill it for you!

L’événement Randonnée | La Nogentaise Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-01-22 par Office de Tourisme Creil Sud Oise