Randonnée | Les 60kms de marche de l’Oise

Place de la Gare Chantilly Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’ARNV organise la 9ème édition des 60km de marche de l’Oise

2 jours de marche de Nogent-sur-Oise à Chantilly en passant par Senlis avec ravitaillements tout au long des parcours.

Apportez votre gobelet, on vous le remplira !

Inscription sur Adeorun

SAMEDI 27 JUIN Marche en groupe de 18 km au départ de Nogent-sur-Oise à 9h et arrivée à Chantilly (gare) vers 13h.

DIMANCHE 28 JUIN Parcours fléché Marathon ou 1/2 Marathon:

Marathon des forêts de 42 km départ de Chantilly à 9h15, passage par Senlis et arrivée à Nogent-sur-Oise.

1/2 marathon de 22 km départ de Chantilly à 9h15 et arrivée à Senlis.

Navette disponible pour le retour tarif/pers 6€

Inscription sur le site Adéorun avant le 20 juin participation 16€ toutes distances. .

Place de la Gare Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com

English :

ARNV organizes the 9th edition of the 60km de marche de l’Oise

2 days of walking from Nogent-sur-Oise to Chantilly via Senlis, with refreshments along the way.

Bring your cup, we’ll fill it for you!

Registration on Adeorun

