Place de la Gare Chantilly Oise
L’ARNV organise la 9ème édition des 60km de marche de l’Oise
2 jours de marche de Nogent-sur-Oise à Chantilly en passant par Senlis avec ravitaillements tout au long des parcours.
Apportez votre gobelet, on vous le remplira !
SAMEDI 27 JUIN Marche en groupe de 18 km au départ de Nogent-sur-Oise à 9h et arrivée à Chantilly (gare) vers 13h.
DIMANCHE 28 JUIN Parcours fléché Marathon ou 1/2 Marathon:
Marathon des forêts de 42 km départ de Chantilly à 9h15, passage par Senlis et arrivée à Nogent-sur-Oise.
1/2 marathon de 22 km départ de Chantilly à 9h15 et arrivée à Senlis.
Navette disponible pour le retour tarif/pers 6€
Inscription sur le site Adéorun avant le 20 juin participation 16€ toutes distances. .
Place de la Gare Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 51 80 45 24 arnv.rando@gmail.com
English :
ARNV organizes the 9th edition of the 60km de marche de l’Oise
2 days of walking from Nogent-sur-Oise to Chantilly via Senlis, with refreshments along the way.
Bring your cup, we’ll fill it for you!
Registration on Adeorun
