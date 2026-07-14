Randonnée Les secrets du Morond Métabief
mardi 14 juillet 2026 · Métabief
Informations pratiques
Métabief
Randonnée Les secrets du Morond
Devant le plan des pistes Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-07-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-28 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-18
Sommet de la station de Métabief culminant à 1419m, le Morond témoigne de la cohabitation possible entre activités de loisirs et qualité environnementale. Depuis 2014, les données recueillies par l’observatoire environnemental de la station permettent de vous proposer une balade au cœur de la biodiversité. Malgré la proximité de l’activité humaine, le Morond reste un espace riche de secrets à découvrir ou redécouvrir.
Recommandation Chaussures de marche, bâtons.
Niveau Moyen Durée 3h Distance 4km Dénivelé 200m avec télésiége .
Devant le plan des pistes Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 20 00 contact@smmo-metabief.com
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English : Randonnée Les secrets du Morond
L’événement Randonnée Les secrets du Morond Métabief a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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