Randonnée Mars Bleu Saint-Sulpice-le-Guérétois
samedi 21 mars 2026.
Randonnée Mars Bleu
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Randonnée de 9 km environ.
Goûter offert par le Comité du Bureau d’Aide Sociale.
Participation libre au profit d’une association contre le cancer. .
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05
English : Randonnée Mars Bleu
