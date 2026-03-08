Randonnée Mars Bleu Saint-Sulpice-le-Guérétois

Randonnée Mars Bleu

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Randonnée de 9 km environ.

Goûter offert par le Comité du Bureau d’Aide Sociale.

Participation libre au profit d’une association contre le cancer. .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 34 05

