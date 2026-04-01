Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois jeudi 16 avril 2026.
Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marche nordique
Près du centre de tir du Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée .
Près du centre de tir du Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-07 par Creuse Tourisme
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