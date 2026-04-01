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Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Près du centre de tir du Mouchetard

Ville : 23000 Saint-Sulpice-le-Guérétois

Département : Creuse

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique

Près du centre de tir du Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée   .

Près du centre de tir du Mouchetard Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2026-04-07 par Creuse Tourisme

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