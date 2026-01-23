Randonnée Monein Complexe sportif Monein
Randonnée Monein Complexe sportif Monein dimanche 7 juin 2026.
Monein
Randonnée Monein
Complexe sportif Avenue du Pont-Lat Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Accueil café et viennoiseries.
9h Départ des 2 parcours de 5 et 10 kms.
Circuit balisé avec ravitaillement, stand de présentation et vente d’objets avec l’effigie de l’association. Pique-nique commun après la marche. .
Complexe sportif Avenue du Pont-Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 98 86 nos.cigognes@gmail.com
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English : Randonnée Monein
L’événement Randonnée Monein Monein a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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