Randonnée Monein Complexe sportif Monein

Monein

Randonnée Monein

Complexe sportif Avenue du Pont-Lat Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Accueil café et viennoiseries.

9h Départ des 2 parcours de 5 et 10 kms.

Circuit balisé avec ravitaillement, stand de présentation et vente d’objets avec l’effigie de l’association. Pique-nique commun après la marche. .

Complexe sportif Avenue du Pont-Lat Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 91 98 86 nos.cigognes@gmail.com

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English : Randonnée Monein

L’événement Randonnée Monein Monein a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn